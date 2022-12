Poco prima delle 12 gli abitanti della zona di Corso Vittorio Emanuele hanno sentito un forte boato. E’ crollata una porzione di muro di 10 m lineari, alta 4, in Corso Vittorio Emanuele 494, precisamente parco del Pino. Subito è scattato il panico tra i residenti della zona.

Sul posto sono subito arrivati Carabinieri e Vigili del Fuoco. Per il momento non sono stati trovati feriti, ma lo spavento è stato grande. Resta un grosso cumulo di detriti proprio davanti all’ingresso in uno dei condomini della zona. Probabilmente la pioggia battente delle ultime ore ha contribuito a determinare la frana.

Seguono aggiornamenti…

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. È autrice anche di documentari tra cui “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso