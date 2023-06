Nuova spaccatura nel gruppo del Partito Democratico a Bruxelles. Teatro della contesa ancora una volta l’Ucraina, la condanna della guerra di Putin, la posizione internazionale dell’Europa ma anche l’atlantismo. Incredibilmente – si fa per dire – il nuovo Partito Democratico di Elly Schlein si divide per la seconda volta in qualche settimana in tre: nonostante il gruppo S&D abbia largamente votato a favore, la delegazione italiana nel suo complesso si è astenuta, solo due eurodeputati hanno votato a favore (Gualmini e Bresso) ed uno contro (Smeriglio).

La risoluzione, approvata ad ampia maggioranza con il sostegno soprattutto dei Popolari, di Renew Europe ma anche del gruppo S&D, “invita gli alleati della NATO a onorare il loro impegno per quanto riguarda l’adesione dell’Ucraina alla NATO e si attende che i prossimi vertici spianino la strada per estendere l’invito all’Ucraina ad aderire alla NATO e che il processo di adesione sia avviato dopo la fine della guerra e ultimato quanto prima”, dichiara la distruzione della diga di Kakhovka “un crimine di guerra”, invoca “un pacchetto Ue di misure per la ripresa in Ucraina” e auspica che “i negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue possano iniziare quest’anno”. Ma è soprattutto sul passaggio a proposito della NATO che i democratici italiani sono andati in tilt.