«Gli ucraini sono un popolo reale, vero, d’acciaio, un popolo vitale e non lagnoso in grado di insegnare molto all’Europa e all’Occidente: intanto, a non dare per assodata la libertà di cui godiamo e ad apprezzare i diritti che il mondo libero ha conquistato e altri ancora no. Gli ucraini sanno».

Questo prezioso libretto di Christian Rocca, direttore de Linkiesta, è consigliabile a tutti quelli che vogliono approfondire la storia di un popolo che oggi si batte per la sua stessa esistenza. Si chiama “L’Ucraina siamo noi”, Linkiesta Books (nelle maggiori librerie e acquistabile sul sito de Linkiesta).

Mario Lavia