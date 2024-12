Guillermo Mariotto ha saltato la finale di ‘Ballando con le stelle’. È stata Milly Carlucci ad annunciarlo in diretta televisiva su Rai 1, poco prima dell’inizio dell’ultima puntata, nel momento in cui ha presentato la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Guillermo Mariotto assente alla finale di Ballando con le Stelle

La motivazione annunciata dalla conduttrice ha in parte confermato le indiscrezioni circolate nelle scorse ore che prevedevano l’assenza di Mariotto per infortunio. Non si tratta del primo forfait del giudice, finito nel polverone nelle scorse settimane per i suoi commenti giudicati allusivi e irrispettosi della professionalità dei maestri subito dopo l’esibizione di Amanda Lear in qualità di Ballerina per una notte: Mariotto si era infatti già assentato dalla sua postazione, senza più farvi ritorno e senza fornire alcun motivazione ufficiale.

Guillermo Mariotto, i motivi dell’assenza

Oggi invece l’assenza di Mariotto sarebbe legata ad un infortunio abbastanza grave: “Ha mandato un certificato medico”, ha confermato Milly Carlucci. Stamattina a Fiumicino, di ritorno da un viaggio a Riad, Mariotto era stato visto accompagnato dal personale dell’aeroporto su una sedia a rotelle. Un infortunio di cui al momento non si conoscono i dettagli, e dal sapore amaro. Si potrebbe infatti trattare di un addio anticipato, visto che c’è già chi ipotizza che per gli scivoloni delle scorse settimane lo storico giudice di ‘Ballando con le stelle’ non verrà riconfermato nella prossima stagione.

