Non si troverà più l’iconico Cervino sulla confezione del famoso cioccolato svizzero Toblerone. La modifica è dettata dalle severe regole sul ‘Made in Switzerland’ (la cosiddetta ‘Svizzerità‘) introdotte nel Paese nel 2017, secondo cui i simboli nazionali non possono essere utilizzati per promuovere prodotti a base di latte che non siano realizzati esclusivamente in Svizzera.

Parte della produzione del cioccolato sarà infatti trasferita in Slovacchia come reso noto alla Bbc dalla multinazionale statunitense Mondelez, proprietaria del marchio. Per altri prodotti alimentari crudi la soglia è di almeno l’80%. La Mondelez ha reso noto all’emittente britannica che sta spostando parte della produzione in Slovacchia per “rispondere all’aumento della domanda a livello mondiale e per far crescere il nostro marchio Toblerone nel futuro”.

La nuova confezione includerà “un nuovo carattere distintivo e un logo Toblerone che trae ulteriore ispirazione dagli archivi Toblerone e dall’inclusione della firma del nostro fondatore, Tobler”, ha aggiunto la società.

Nel 2022 Mondelez ha rivelato di essere intenzionata a delocalizzare una quota della sua produzione a Bratislava, la capitale della Slovacchia. Un piano che ha reso necessario il ritocco del disegno sulle confezioni, “modernizzato e semplificato” per raffigurare un’immagine più generica di montagna. Non è tutto. Sulle confezioni si leggerà ora “established in Switzerland” al posto di “of Switzerland”, altro elemento che scongiura il rischio di contestazioni sull’identità nazionale del prodotto.

Il cioccolato a forma di montagna prodotto con latte svizzero con miele e torrone alle mandorle, fu messo in vendita per la prima volta nel 1908 a Berna, la capitale della Svizzera, ma fino al 1970 al posto della sagoma del Cervino erano disegnati l’orso e l’aquila bernesi. Come ricorda sempre la Bbc nel 2016 l’azienda aveva modificato il design della tavoletta per distanziare i pezzi triangolari e contenere i costi, ma anche lì subissata da molte critiche nel 2018 sono tornati alla forma originaria della cioccolata.

