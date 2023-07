Tutto è iniziato questa mattina intorno alle 7 nel tratto dell’autostrada A4 compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant’Angelo in direzione nord all’altezza di Villa Santa Maria, al km 375.

Stando alle prime ricostruzioni, il portavalori della ditta Aquila è stato rallentato da un’automobile che lo precedeva e dalla quale sono usciti i malviventi armati, sembra secondo le testimonianze, di mitra. È stato sparato qualche colpo ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Solo una guardia giurata è stata soccorsa dopo aver accusato un malore. Il colpo è fallito perché i malviventi non sono riusciti a portare via il denaro. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

Lungo la carreggiata è presente anche del fumo a causa di un incendio provocato dai banditi. Dalle webcam di Autostrade per l’Italia si vede un camion di traverso lungo l’intera carreggiata che impedisce il passaggio degli altri veicoli. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e le squadre dei vigili del fuoco. Oltre al personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso meccanici e sanitari. Dopo le gallerie di Cappelle sul Tavo sono state ritrovate tre automobili date alle fiamme.

