Una violenta aggressione avvolta dal mistero. È quella avvenuta nella notte a Cortefranca, nel Bresciano, vicino alla discoteca Number One: a subire il pestaggio un 32enne di Bergamo, ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia.

Il giovane è stato picchiato dopo un incidente stradale, un frontale tra due auto vicino la nota discoteca. Secondo quanto ricostruito dalla Polstrada di Iseo, riferisce dall’Ansa, lo scontro tra vetture aveva richiamato diverse persone che erano appena uscite dal locale e attorno alle due auto coinvolte si sono trovati almeno dieci giovani.

Quindi, per cause ancora da accertare, una persona non identificata si è avvicinata al 32enne e lo ha picchiato selvaggiamente. L’aggressore è poi riuscito a scappare.

Oltre al 32enne ricoverato in gravissime condizioni, ci sono altri giovani rimasti feriti negli ‘scontri’ di Cortefranca. Si tratta di ragazzi tra i 17 e i 25 anni coinvolti nell’incidente tra due auto dal quale poi e nata l’aggressione ai danni del trentaduenne bergamasco.

Il caso di Cortefranca è la seconda aggressione nel giro di poche ore nei pressi di una discoteca. Sempre questa notte, fuori il disco-pub Paprika di Aulla, provincia di Massa-Carrarra, un giovane di 26 anni è stato ferito con un’ arma da taglio ed è stato necessario trasportarlo al nuovo ospedale Apuane di Massa. Per fortuna il ragazzo non è in fin di vita.

