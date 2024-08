Pigiami, vestaglie e qualsiasi altro abito da sonno. Basta presentarsi vestiti così in uno dei numerosi magazzini e negozi Ikea in tutto il mondo, Italia compresa, e si possono ottenere buoni sconto e colazione gratuita. L’iniziativa di Ikea, in pratica un grande pigiama party nei propri negozi, è per “celebrare l’importanza di un buon riposo” e riguarda solo una giornata: sabato 31 agosto 2024.

Pigiama party da Ikea, l’iniziativa in tutto il mondo: colazione gratis e buoni pasto

Secondo quello che scrive Ikea in una nota “una recente ricerca del report Life at Home di Ikea rivela che il 55% delle persone considera il sonno come l’attività più importante per il proprio benessere a casa”. “Tuttavia, numerosi studi dimostrano che un adulto su due dichiara di essere insoddisfatto del proprio sonno, il che influisce sul funzionamento quotidiano e sulle prestazioni lavorative“, si legge ancora nella nota dell’azienda.

Pigiama party da Ikea, le iniziative speciali per bambini

Nella giornata di sabato, poi, ci saranno anche delle iniziative dedicate ai bambini: oltre la colazione, anche il menù bimbi a pranzo sarà gratuito. Poi ci sarà l’incontro con l’orso mascotte Fabler, da cui potrebbero ricevere in omaggio piccole riproduzioni. Spazio anche alla ‘favola della buonanotte’, un momento dedicato ai più piccoli nel reparto Ikea per bambini.

