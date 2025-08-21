Nel giorno dell’ultimo saluto a Pippo Baudo la Rai ha registrato più picchi di ascolti nel corso dell’intera giornata. Subito dopo il TG1 di ieri, mercoledì 20 agosto, i funerali del presentatore a Militello in Val di Catania sono stati ben 2 milioni 202 mila gli utenti sintonizzati sul primo canale, pari al 25,7% di share. Un risultato quasi eguagliato in serata, quando a Pippo è stato dedicato il programma “Ho fatto 13! I festival di Pippo Baudo”, una puntata speciale in cui la Rai ha celebrato i suoi Sanremo, attraverso immagini d’archivio e testimonianze, dagli anni ’60 ai 2000, tra debutti storici, grandi performance, colpi di scena e aneddoti dietro le quinte, che ha totalizzato 1 milione 683 mila spettatori con il 13,7% di share.

Luca Frasacco