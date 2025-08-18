È il Teatro delle Vittorie l’ultimo palcoscenico di Pippo Baudo. Poco dopo le 9 di questa mattina il feretro dello storico presentatore è arrivato in uno dei luoghi più simbolici della sua carriera professionale, dove sono stati realizzati i suoi programmi più importanti, e dove fino alle 20 di oggi e dalle 9 alle 12 di domani riceverà l’ultimo omaggio di amici, colleghi e cari. La camera ardente è stata allestita sul fondo di un sipario rosso, circondata da rose, e da uno schermo televisivo, presente anche all’entrata, che mostra in sequenza le immagini della sua carriera. Tanti u fan in attesa di entrare: sono oltre cento le persone in fila. A fare il loro ingresso anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Mara Venier e Katia Ricciarelli (ex moglie di Baudo). Ad accoglierle con lungo abbraccio il dg della RAI, Roberto Sergio. Tra gli omaggi presenti attorno alla bara le corone del Presidente della Repubblica, della Camera dei Deputati e del sindaco di Roma.

È stata poi la volta di Lino Banfi, che dopo aver reso omaggio a Pippo Baudo, ha lanciato la proposta di intitolare il teatro delle Vittorie all’amico. “Ne parleremo in Consiglio di amministrazione”, la risposta di Roberto Sergio. Presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli: “Essere qui è un doveroso omaggio all’uomo che ha rappresentato la migliore televisione italiana. Un gentiluomo della televisione che non ha mai deluso nessuno e intorno al quale tutti hanno sempre trovato un consenso notevole e comprovato”, ed Eros Ramazzotti: “Pippo era il migliore”.

Pippo Baudo, mercoledì i funerali

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto alle 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, città natale del conduttore. Le esequie saranno trasmesse in diretta sul Tg1 dalle 15:30 alle 18:10.

