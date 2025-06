Il Roland Garros si tinge d’azzurro in un venerdì di grande tennis, con due italiani, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, inseguono il sogno di conquistare un posto nella finale del singolare maschile, scrivendo una pagina storica per il nostro sport. Non accadeva dal lontano 1960 che due azzurri arrivassero così avanti in uno Slam — allora furono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, sempre sulla terra rossa parigina. Ora, però, l’obiettivo è ancora più ambizioso: vivere un derby tutto italiano in una finale mai vista nel tabellone maschile.

Dove vedere Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic in tv e in streaming

Ad aprire le danze, sul centrale Philippe Chatrier, sarà Lorenzo Musetti, atteso da una sfida durissima contro il campione in carica Carlos Alcaraz, già vincitore nei recenti confronti di Montecarlo e Roma. Il match è in programma alle 14:30.

A seguire, in serata, toccherà al numero 1 del mondo Jannik Sinner affrontare Novak Djokovic, testa di serie numero 6. I due sono alla pari nei precedenti, con quattro vittorie ciascuno nei loro otto incroci. La loro semifinale andrà in scena non prima delle ore 19:00. Polemiche per l’assenza di copertura in chiaro: entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 HD, mentre lo streaming sarà disponibile su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

