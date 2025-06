Un venerdì importante per il tennis italiano, che vedrà ben due atleti contendersi l’accesso alla fine del Roland Garros. Per l’appuntamento conclusivo dello Slam, Lorenzo Musetti – protagonista di un 2025 strepitoso – affronterà Carlos Alcaraz alle 14:30, mentre qualche ora più tardi (alle 19:00 circa) Sinner se la vedrà con Djokovic nel secondo appuntamento di giornata. Le gare non saranno trasmesse gratuitamente, ma resteranno visibili solo su Sky e sulla sua piattaforma streaming Now.

Roland Garros, Sinner e Musetti non saranno visibili in chiaro, scoppia la polemica

L’esclusiva resta del privato e solo per gli abbonati, una scelta che continua a far discutere per le fasi finali dei grandi eventi sportivi in cui sono coinvolti atleti italiani. A rilanciare la polemica è Rosario Fiorello, show-man e grande appassionato di tennis, che con la sua ironia durante la puntata odierna di ‘Radio2 Radio Show – La Pennicanza’, il programma radiofonico condotto con Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 nella giornata di ieri ha lanciato la stoccata: “In Italia Alcaraz-Musetti non sarà visibile in chiaro. Mi accodo all’appello di Binaghi: due semifinali con italiani dovrebbero essere gratis per tutti! Mettetela in chiaro, così la gente si affeziona e poi si abbona!”.

Binaghi: “In Spagna è tutto gratis. Mi appello al governo”

Soltanto il giorno prima infatti, il presidente federale Binaghi aveva paragonato il caso italiano a quello spagnolo: “Gli appassionati di tennis spagnoli venerdì vedranno in chiaro la semifinale di Alcaraz al Roland Garros. In Italia milioni di tifosi di Sinner e Musetti non avranno la stessa fortuna. È una situazione inaccettabile e paradossale che non ha precedenti in altri sport e che rischia di ripetersi nella finale di Parigi e a Wimbledon. Auspichiamo con forza un intervento normativo del Governo affinché il tennis italiano sia restituito ai milioni di appassionati che chiedono di poter assistere ad un momento senza precedenti nella storia del nostro sport”, ha concluso Binaghi.

Luca Frasacco