Poliziotta uccisa a colpi d’arma da fuoco a Roma. Secondo una prima, sommaria ricostruzione, la donna è stata ritrovata cadavere in un palazzo che si trova nel quartiere San Basilio. La segnalazione, da parte di alcuni residenti che avevano sentito gli spari, è arrivata in commissariato verso le 11.30.

L’agente è stata trovata stesa a terra nell’androne del palazzo, raggiunta dai proiettili in pieno volto. A pochi isolati di distanza, è stato ritrovato il cadavere di un uomo all’interno di un’auto. Le due vicende potrebbero essere collegate. Ipotesi omicidio-suicidio.

L’omicidio dovrebbe rientrare in dinamiche di natura personale. La vittima, Pierpaola Romano di 58 anni, era ispettore superiore in servizio alla Camera. L’uomo che l’ha uccisa, anche lui agente di Polizia, è stato trovato senza vita poco distante dal luogo del delitto, in via Costantino Mortati, nella zona di Torraccia.

seguono aggiornamenti

