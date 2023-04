Era in servizio al commissariato del quartiere napoletano di Pianura l’agente che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 7 bis Nola-Villa Literno, nel tratto che ricade in provincia di Caserta. La vittima si chiamava Fabio D’Alessio, aveva 37 anni ed era originaria di Marano, comune a nord di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava in sella a una moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo cadendo sull’asfalto. Un impatto violentissimo che ha reso inutile l’arrivo sul posto dei sanitari del 118. Nonostante le manovre di rianimazione, l’agente è deceduto pochi minuti dopo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Villa Literno, a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente che avrebbe coinvolto solo la moto di D’Alessio. La salma del poliziotto è stata traferita all’ospedale di Giugliano in Campania dove nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico per far luce sulle cause del decesso.

D’Alessio lavorava al Commissariato di Pianura, guidato dal dirigente Arturo De Leone. Nel quartiere era conosciuto e apprezzato così come sottolinea il consigliere municipale Valerio Augusto Petra: “Pianura oggi piange la scomparsa di un altro suo fedele difensore. Fabio era un giovane poliziotto che amava il suo lavoro e nonostante non fosse di Pianura aveva iniziato ad amarlo poiché ci lavorava o lo difendeva ormai da tempo”.

D’Alessio era appassionato di motori e di culturismo (l’estate scorsa aveva partecipato alla sua prima gara).

Redazione

Giovanni Pisano