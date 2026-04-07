L’incendio alla raffineria di Port Arthur, in Texas, non dimostra un’interruzione immediata dei rifornimenti militari a Israele. Ma rivela qualcosa di più rilevante: la guerra contemporanea non si combatte solo sul campo, bensì nelle infrastrutture energetiche, nelle catene logistiche e nelle reti contrattuali che collegano industria, difesa e alleanze. Il punto, per un’analisi liberale e riformista, non è indulgere in narrazioni semplicistiche, bensì comprendere la trasformazione sistemica in atto.

Oggi il carburante militare non è una commodity indistinta, ma un bene regolato, standardizzato e inserito in una filiera complessa che coinvolge soggetti pubblici e privati, diritto internazionale e sicurezza collettiva. Il carburante JP-8, utilizzato dalle forze armate occidentali, non è solo petrolio raffinato: è un prodotto conforme a specifiche tecniche rigorose, inserito in un sistema di procurement pubblico che negli Stati Uniti passa attraverso la Defense Logistics Agency. Questo implica una responsabilità giuridica e amministrativa precisa. Nel caso dei rapporti con Israele, alleato democratico sotto pressione in un contesto regionale instabile, tali forniture rientrano in un quadro legittimo di cooperazione difensiva. Ridurre tutto a un rapporto commerciale tra impresa e Stato significa ignorare la dimensione istituzionale e strategica di queste relazioni.

L’episodio texano evidenzia una verità spesso sottovalutata: le raffinerie e i terminali sono diventati asset critici di sicurezza nazionale. La loro vulnerabilità, anche in assenza di sabotaggio, può produrre effetti a catena su mercati, alleanze e capacità militari. In un contesto segnato dalle tensioni nello Stretto di Hormuz e dalla guerra in Ucraina, la stabilità dei middle distillates – diesel e jet fuel – è cruciale. Non si tratta solo di sostenere operazioni militari, ma di garantire la continuità di sistemi economici interdipendenti, a partire dall’Europa. Un sistema aperto e competitivo, come quello occidentale, possiede però un vantaggio decisivo: la ridondanza. La capacità di riallocare produzione e logistica tra diversi impianti riduce il rischio di shock immediati. È qui che il mercato, se ben regolato, diventa un alleato della sicurezza. La pluralità degli operatori e la trasparenza dei flussi consentono di assorbire crisi locali senza trasformarle in crisi sistemiche. Ma ciò richiede investimenti continui e una governance pubblica all’altezza. Per l’Europa, già colpita dall’instabilità energetica post-2022, il messaggio è chiaro. La dipendenza da rotte e forniture esterne impone una strategia più ambiziosa di autonomia energetica e integrazione industriale. Un approccio riformista deve puntare su diversificazione delle fonti, rafforzamento delle infrastrutture e coordinamento tra Stati membri. Non per chiudersi, ma per rendere il sistema europeo più resiliente e coerente con i propri valori.

Sostenere Israele e l’Ucraina significa anche garantire la solidità delle catene logistiche che ne supportano la difesa. In entrambi i casi, la sicurezza energetica è parte integrante della sicurezza politica. Una visione progressista non può prescindere da questo dato: la pace si difende anche attraverso la capacità di assicurare risorse, stabilità e continuità operativa agli alleati che condividono principi democratici.

Il caso Port Arthur non è una crisi isolata, ma un segnale. Indica che la distinzione tra economia civile e militare è sempre più sfumata e che la governance delle infrastrutture diventa centrale. La risposta non può essere il ripiegamento, ma una riforma profonda: più Europa, più coordinamento transatlantico, più investimenti in resilienza. In un mondo instabile, la forza dell’Occidente non sta solo nelle armi, ma nella capacità di tenere insieme diritto, mercato e sicurezza.

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Riccardo Renzi