Passeggiando per le strade di Posillipo era impossibile non incontrare il suo faccione allegro. Edmondo Viscardi, per tutti Eddy era benvoluto e stimato da tutti. Tanti lo conoscevano come Eddy Giramondo, per la sua passione per i viaggi. La notizia della sua morte ha lasciato in tanti addolorati, sui social in tanti hanno espresso cordoglio alla notizia. Aveva 50 anni. Secondo quanto riportato dal Mattino, si è spento mentre era a Sharm El Sheik colpito da un infarto.

Era molto appassionato di tutti gli sport che seguiva con grande passione, in particolare amava il tennis. “Una brutta notizia ci colpisce e colpisce soprattutto quelli tra noi che frequentavano più di altri il Denza. Edmondo Viscardi, posillipino doc e onnipresente appassionato di calcio, pallanuoto e tennis è volato incielo per un malore improvviso”, scrive un utente che ne ricorda l’infanzia vissuta insieme: “la sua contagiosa allegria e voglia di vivere era una delle cose più contagiose che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Pantaloni adagiati sotto la pancia ben prima che questo diventasse la moda, pila di tutti i quotidiani sportivi possibili e immaginabili sotto braccio e una parlantina infinita. Mi mancherai Eddy”.

“Ieri sera ti sei arrabbiato perché hai perso al fantacalcio.. durante lo spettacolo tra una canzone e un altra dormicchiavi, ma noi eravamo pronte a farti il solletico per svegliarti… la nostra mascotte, sempre con noi… rompi scatole come non mai ma tutti ti volevamo bene”, scrive un’altra utente. “Tutto così veloce, tutto così inaspettato.. Una tristezza infinita..questi sono solo alcuni dei momenti che abbiamo passato insieme.. ancora non ci credo, questo ultimo scherzo non ce lo dovevi fare.. ti porterò sempre nel cuore amico mio. Da domani la riunione delle 9.00 non sarà più la stessa, perdonami le lacrime, lo so che non ti piacciono..Ti voglio bene”. “Ciao Eddy. Quante ne abbiamo passate insieme. La mattina eri già alla porta del ristorante di tutti i villaggi che abbiamo fatto insieme ad aspettarmi per far colazione. Ti sopportavo tutto il giorno. Siamo diventati amici. E ogni volta era un litigio e un abbraccio. Quante schede negative mi hai promesso e sto ancora aspettando la maglia di Rafa. Quante risate che mi son fatto con te. Edmondo Viscardi sei stato una persona speciale. E lo sarai per sempre”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

