L’Associazione Italiana Falun Dafa organizza due importanti eventi pubblici a Roma per commemorare l’inizio della persecuzione del Falun Gong in Cina, avviata dal regime cinese nel luglio 1999, e per ribadire il diritto universale alla libertà di pensiero e di credo, sancito dal diritto internazionale. Praticanti del Falun Gong provenienti dall’ Europa si riuniranno nella Capitale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle gravi violazioni dei diritti umani.

Parteciperà la Banda Europea Tian Guo, composta da circa 100 musicisti provenienti da 10 Paesi europei. Attraverso le proprie esibizioni, la banda trasmette la bellezza e l’armonia della pratica del Falun Gong, richiamando al contempo l’attenzione del pubblico sulla persecuzione ancora in corso in Cina.

Negli ultimi ventisette anni, i praticanti del Falun Gong hanno subito in Cina detenzioni arbitrarie, torture, lavori forzati e altre forme di persecuzione a causa della loro fede. L’Associazione Italiana Falun Dafa rinnova il proprio appello affinché il Governo della Repubblica Popolare Cinese ponga immediatamente fine a tali abusi, rilasci tutti coloro che sono stati imprigionati per il proprio credo spirituale e garantisca ai praticanti il diritto di professare liberamente la propria fede, in conformità con gli standard internazionali sui diritti umani e con i principi sanciti dalla stessa Costituzione cinese.

L’Associazione rivolge inoltre un appello al Governo italiano e a tutte le forze politiche affinché condannino con fermezza gli episodi di repressione transnazionale sul territorio italiano e adottino ogni iniziativa diplomatica e politica per fare pressione sulla Cina affinché ponga fine alla repressione e alle sistematiche violazioni dei diritti umani.

Sabato 27 giugno e domenica 28 l’iniziativa nella Capitale in piazza Vittorio Emanuele II. Iniziativa che si concluderà con una parata che arriverà in via dei Fori Imperiali.

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