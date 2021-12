“Vaccinati. Indossa una mascherina. Salva vite”. È il messaggio che arriva da Google nel suo doodle che oggi il motore di ricerca più utilizzato del web dedica alla pandemia di Coronavirus e all’arma che il mondo ha per fermarla, il vaccino.

Il gigante di Mountain View dedica una pagina al tema vaccino, scendendo in campo a favore delle varie campagne vaccinali in corso sul pianeta per fare fronte alla pandemia di Covid-19: “Poiché il COVID-19 continua ad avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione trovando un sito di vaccini locale e seguendo questi passaggi per la prevenzione”, si legge sul sito dedicato di Google.

Quali strumenti usa dunque Google per aiutare i Paesi con la vaccinazione? Cliccando sul doodle animato il motore di ricerca rimanda, nel caso italiano, rimanda alle pagine ufficiali di Regioni e Asl per la prenotazione locale, sfruttando la posizione Gps dell’utente.

L’impegno di ‘Big G’ a favore della campagna vaccinale contro il Covid-19 è noto. Già ad agosto e settembre questo doodle era stato utilizzando in tre occasioni per invitare gli utenti Google, che per milioni di persone è la homepage del proprio browser, a lottare contro la diffusione del Coronavirus provvedendo alla vaccinazione.

“Poiché il Covid-19 continua ad avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione trovando un sito di vaccinazione locale e seguendo questi passaggi per la prevenzione“, si legge sulla pagina dedicata al banner di Google. “Scopri di più sulle risorse per aiutare te e le tue comunità a rimanere informati sulla pandemia e sulle più recenti modalità con cui si sta rispondendo alla situazione emergenziale“, precisa ancora Big G.

