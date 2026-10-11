Tre incontri per classe: un laboratorio, uno spettacolo, un’ora per rielaborare. È la struttura di “SicuraMente: Teatro, Scuola e Prevenzione della Violenza”, il progetto che l’assessora regionale ai Servizi sociali e alla Famiglia Paola Roma ha presentato mercoledì 7 ottobre a Palazzo Balbi. Con lei Gino Cecchettin per la Fondazione Giulia Cecchettin, Filippo Tognazzo, autore e regista dello spettacolo, e Laura Sartori, coordinatrice del Centro donne libere dalla violenza di Quinto di Treviso.

Il percorso in aula

Hanno aderito 29 istituti e 203 classi: terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, per oltre 4.000 studenti. Il percorso si apre con un incontro preparatorio in aula, prosegue con “Noi – Credevo fosse amore”, prodotto da Fondazione e Zelda Teatro, e si chiude con un incontro di approfondimento. È co-progettato da Regione e Fondazione, con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale e della rete regionale “Sicura”. Cinque le repliche in calendario: il 16 novembre al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, il 22 dicembre al Sociale di Rovigo, il 2 febbraio 2027 al Goldoni di Venezia, il 18 febbraio al Cinema Teatro Don Bosco di Padova, il 31 marzo al Mario Del Monaco di Treviso. Dopo ogni spettacolo, il dialogo degli studenti con Cecchettin e Tognazzo.

L’obiettivo

“SicuraMente ha l’obiettivo di rivolgersi ai giovani affrontando un tema cruciale, quello della violenza di genere, grazie al linguaggio universale offerto dal teatro”, ha detto Roma, per la quale “accanto alla presa in cura dobbiamo puntare sempre di più sulla prevenzione”. Le risorse: “nel 2026 abbiamo destinato 1,85 milioni di euro alle politiche regionali di contrasto alla violenza di genere, cui si aggiungono trasferimenti statali, per un totale di 8,8 milioni”. Per l’assessora all’Istruzione Valeria Mantovan, in una dichiarazione, “la scuola è uno dei luoghi in cui è possibile arrivare prima, quando ancora c’è la possibilità di mettere in discussione stereotipi, comportamenti e modelli di relazione”.

Il protocollo triennale

Il progetto arriva quattro mesi dopo una novità normativa nazionale. Il 4 giugno il Senato ha approvato in via definitiva, con 78 sì e 38 no, la legge 104/2026 sul consenso informato: nelle scuole medie e superiori le attività su sessualità e affettività richiedono l’autorizzazione scritta dei genitori, o dello studente se maggiorenne, e la scuola deve garantire un percorso alternativo a chi non partecipa; all’infanzia e alla primaria quei progetti sono vietati. Il ministro Giuseppe Valditara ha precisato che “il governo per la prima volta ha reso stabilmente obbligatoria in tutti i gradi di scuola l’educazione al rispetto, alle relazioni e alla empatia”. SicuraMente dichiara come temi il rispetto, le relazioni, gli stereotipi di genere e la prevenzione della violenza contro le donne. Il comunicato della Regione non fa riferimento al consenso delle famiglie. Con la Fondazione il ministero ha un’intesa. L’8 gennaio 2025 Valditara ha firmato con Gino Cecchettin un protocollo triennale che prevede attività nelle ore di educazione civica e formazione per i docenti, senza oneri per il ministero e sotto la verifica di un comitato paritetico di quattro esperti. Da lì la Fondazione ha costruito una presenza che in Veneto è più fitta che altrove: finanzia un percorso formativo in 25 istituti comprensivi di Padova e provincia, e ha scelto il Veneto, con Toscana e Puglia, per il corso rivolto agli insegnanti di infanzia e primaria avviato a marzo con l’Università di Firenze.

Il lavoro della fondazione Cecchettin

Il lavoro della Fondazione è già oltre il Veneto, ma da qui sono partite anche le proteste. Il 15 settembre Cecchettin era a Firenze, nella sede della Regione Toscana, per la firma di un protocollo con l’Università di Firenze sulla formazione degli insegnanti di infanzia e primaria, sostenuto dalla Regione con 45mila euro. In quell’occasione ha commentato le critiche arrivate dal Veneto al protocollo: “Con gli slogan e i proclami non si sono mai risolti i problemi sociali”. Il progetto nasce da una co-progettazione tra la Regione, guidata dal centrodestra, e la Fondazione, e non è alternativo, ma si aggiunge al protocollo nazionale. Con la presentazione la Regione ha diffuso anche i dati 2025 della rete antiviolenza: 4.577 donne si sono rivolte ai centri, il 3,9 per cento in meno del 2024, e 2.409 hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza. La prima replica è fissata a Vicenza il 16 novembre, nove giorni prima della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

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Mario Alberto Marchi