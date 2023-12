Sole soprattutto al Sud, ma anche in montagna, nuvole al Centro e al Nord. Un riassunto di come sono le previsioni meteo in Italia per i prossimi giorni, quelli a cavallo di Natale e Capodanno.

Previsioni meteo per Natale, 25 dicembre

Secondo IlMeteo.it, per il giorno di Natale, al Nord è previsto cielo coperto in Liguria, con anche piovaschi, e lungo le coste adriatiche. Possibili nebbie in Pianura Padana mentre in montagna è previsto ampio soleggiamento. Per quanto riguarda il Centro, invece, nella giornata di lunedì 25 dicembre il cielo sarà coperto su Toscana, Umbria e Lazio. Qui si aspettano anche qualche piovasco, mentre sarà più sereno sul resto delle regioni. Al Sud, invece, sarà un Natale con l’anticiclone, in una giornata che si prospetta soleggiata, con poche e irregolari nuvole.

Le previsioni meteo per Santo Stefano, 26 dicembre

Discorso simile per quanto riguarda il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Al Nord ci sarà una presenza diffusa di nebbia, in pianura e sulle vallate. Sui settori alpini previste schiarite soleggiate mentre cielo grigio sempre in pianura. Al Centro, come nel giorno di Natale, il cielo sarà coperto in Toscana, Umbria e Lazio. In Toscana possibile pioviggine, mentre altrove sarà irregolarmente nuvoloso. Al Sud, invece, leggero cambiamento rispetto al 25 dicembre, con diverse nubi sui settori tirrenici, mentre il clima sarà piacevole e solo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni.

Previsioni per il 27 dicembre

Mercoledì 27 dicembre, al Nord le temperature massime cominceranno a scendere. Abbastanza soleggiato sulle Alpi, mentre ci saranno locali nebbie in pianura e il cielo coperto su gran parte delle regioni. Al Centro, le nuvole rimarranno soprattutto su Toscana e Umbria, con cielo coperto, mentre sul resto delle regioni centrali dell’Italia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Stesso discorso per le regioni del sud, tranne che in Sicilia e Calabria dove l’alta pressione permetterà alla giornata di mercoledì di essere poco nuvolosa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani