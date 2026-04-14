La Francia non ha ridotto il proprio oro. Ha fatto qualcosa di più interessante: ha chiuso un dossier tecnico rimasto aperto troppo a lungo e lo ha trasformato in un gesto dal forte valore simbolico. Non una fuga da New York, non una sfida agli Stati Uniti, ma una razionalizzazione intelligente che dice molto su come sta cambiando la geopolitica delle riserve nel mondo occidentale. Partiamo dai fatti, che contano più delle narrazioni. Parigi ha ceduto 129 tonnellate di oro custodite negli Stati Uniti — una quota residuale, circa il 5% del totale — perché non più allineate agli standard più elevati del mercato internazionale.

Al loro posto ha acquistato barre conformi in Europa, mantenendo invariato il livello complessivo delle riserve a 2.437 tonnellate. Nessuna “grande vendita”, nessuna ritirata strategica: solo una sostituzione qualitativa e geografica. Eppure sarebbe un errore liquidare l’operazione come mera contabilità. L’oro non è più il pilastro del sistema monetario, ma resta un asset di ultima istanza, un collaterale reputazionale, un simbolo concreto di sovranità economica. Dove si trova fisicamente quell’oro conta. Non per il suo valore intrinseco, ma per ciò che rappresenta: controllo, accessibilità, fiducia. Per decenni, custodire oro a New York o a Londra è stato perfettamente razionale. Quei centri offrivano sicurezza, liquidità e accesso immediato ai mercati globali. Non era una rinuncia alla sovranità, ma una sua estensione intelligente. Anche oggi, molti paesi europei continuano a diversificare la custodia tra territorio nazionale e hub internazionali. La Francia, però, si trovava in una situazione peculiare: una quota minima, tecnicamente inefficiente e ormai marginale. Invece di sostenere i costi e i rischi di un trasferimento fisico e di un affinamento, ha scelto la via più semplice e redditizia: vendere negli Stati Uniti e riacquistare in Europa.

Il tempismo, con prezzi dell’oro elevati, ha generato una plusvalenza significativa, rafforzando la posizione patrimoniale della banca centrale. Fin qui, tecnica pura. Ma la decisione di concentrare tutto a Parigi aggiunge un livello politico, anche se non dichiarato. In un’epoca in cui le infrastrutture finanziarie sono sempre più intrecciate con la geopolitica — tra sanzioni, extraterritorialità e competizione strategica — ridurre la dipendenza da giurisdizioni estere diventa una forma di prudenza. Non un atto ostile, ma una scelta di resilienza. Da liberali ed europeisti, è fondamentale leggere correttamente questo passaggio. Non siamo di fronte a una rottura dell’asse transatlantico. Gli Stati Uniti restano il perno della sicurezza occidentale e il dollaro il pilastro del sistema finanziario globale. Semmai, siamo dentro una fase nuova: quella di un’alleanza tra pari più consapevoli, in cui anche l’Europa cerca margini di autonomia operativa senza mettere in discussione il quadro strategico comune. In questo senso, la mossa francese è compatibile con una visione pro-occidentale e persino pro-americana: un’Europa più solida patrimonialmente è un alleato più credibile per Washington. Non è un caso che il tema emerga mentre l’Occidente affronta sfide sistemiche, dalla guerra in Ucraina alla competizione con potenze autoritarie. Rafforzare le fondamenta interne non indebolisce l’alleanza, la rende più sostenibile.

La vera domanda è se il caso francese resterà isolato. Se altri paesi dell’eurozona dovessero seguire lo stesso percorso, il significato cambierebbe. Non perché New York perderebbe il suo ruolo — cosa improbabile nel breve periodo — ma perché si ridefinirebbe la geografia della fiducia all’interno dell’Occidente. Per ora, la risposta è prudente. Germania e Paesi Bassi continuano a mantenere una presenza significativa negli hub internazionali. Il modello resta ibrido: parte dell’oro vicino ai mercati globali, parte sotto controllo domestico. Un equilibrio che riflette una verità semplice: la sovranità oggi non è isolamento, ma capacità di scegliere. La Francia ha scelto di chiudere un’anomalia tecnica e, nel farlo, ha mandato un messaggio sobrio ma chiaro: la sovranità materiale conta ancora. Non contro qualcuno, ma per sé stessa. E in un mondo meno stabile, questa è una lezione che molti, prima o poi, potrebbero decidere di imparare.

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Riccardo Renzi