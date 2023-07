Yevgeny Prigozhin appare nuovamente in una foto, seduto in mutande e maglietta su un letto in una tenda da campo mentre fissa verso l’obiettivo e saluta. Questo lo scatto pubblicato oggi sul canale Telegram dal gruppo Wagner. L’immagine, la cui provenienza potrebbe essere quella del ministero della Difesa bielorusso, sarebbe stata scattata nel campo del gruppo paramilitare. Nel testo si legge “Fonti bielorusse hanno confermato oggi l’inizio del dispiegamento della Wagner in Bielorussia”.

A sostegno della tesi, il commento del ministero dell’Interno ucraino, Anton Gerashenko, che sui suoi canali social sottolinea che si tratta presumibilmente di Prigozhin collocando lo scatto in Bielorussia. Mistero però sulla data: il canale Telegram della comunità dei mercenari pubblica la stessa l’immagine aggiungendo come nei metadati sia deducibile che l’immagine risalga al 12 luglio alle 7.24 del mattino. Altre fonti sostengono che sia stata scattata il 12 giugno, ovvero prima del fallito ammutinamento della Wagner contro Mosca avvenuto il 24 giugno.

Redazione

Luca Frasacco