Alla fine il governo deve frenare su immigrati e accoglienza. Far sopravvivere almeno il simulacro della protezione speciale. Tutto questo manda in bestia Matteo Salvini e la Lega. Succede poco prima delle 20, aula del Senato. Dalla mattina sono in corso le votazioni su circa 250 emendamenti al decreto che riscrive le regole degli sbarchi e dell’accoglienza.

Il problema è la protezione speciale. “Sarà abolita” aveva alzato la bandiera per primo Salvini. “Sarà abolita” aveva fatto da controcanto Meloni. Ma non è possibile. Mattarella noin accetterebbe. Gasparri tenta una mediazione. L’emendamento cancella-tutto è ritirato. Molteni, Lega, si alza e dice: basta si ferma tutto. Ora lo scontro tra FdI e Lega e fortissimo.

