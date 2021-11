Un giovane è morto e un secondo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 sul raccordo dell’Autostrada A15 nei pressi del comune di Fontevivo, in provincia di Parma. Il pulmino su cui viaggiavano è finito sui binari della linea ferroviaria Bologna-Milano, uscendo fuori strada e cadendo sulla linea ferroviaria sottostante a Pontetaro località Case Rosi, dove è stato urtato da un treno regionale di passaggio.

Il mezzo, di una cooperativa sociale della zona, era destinato al trasporto di persone disabili la vittima stessa era un giovane disabile, mentre le altre tre persone a bordo sono rimaste ferite per l’impatto. Due adulti in particolare sono rimasti leggermente ferite, mentre un secondo ragazzo è ferito gravemente e si trova ora ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma.

Nessuna conseguenza invece per i passeggeri a bordo del treno che ha ‘colpito’ il pulmino precipitato: Ferrovie conferma infatti che sono “tutti illesi i passeggeri del treno per i quali si sta predisponendo un servizio di assistenza”.

#Parma 13:40, intervento dei #vigilidelfuoco per un incidente stradale a Fontevivo: coinvolto un mezzo uscito fuori strada e finito sulla linea ferroviaria Bologna-Milano. Due adulti e due ragazzi a bordo, purtroppo deceduto uno dei due giovani pic.twitter.com/dTnNLkQh27 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 18, 2021

La circolazione ovviamente è stata sospesa su tutta la linea Bologna-Piacenza per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Sul luogo dell’incidente per le operazioni di intervento è intervenuto il personale del 118, i vigili del Fuoco, la polizia stradale, la polizia ferroviaria e il questore di Parma, Massimo Macera.

Secondo una ricostruzione del Corriere della Sera il furgoncino, un Fiat Doblò, sarebbe un mezzo della Onlus EMC2 e la persona deceduta sarebbe proprio un giovane utente della cooperativa. Nell’area in cui è avvenuto lo schianto mortale non vi sono passaggi a livello: anche per questo sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

