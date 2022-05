Diciotto località, tra cui una new entry, mentre altre due devono uscire dal prestigioso elenco. Sono le località della Campania che hanno ottenuto la ‘Bandiera blu’, il premio della FEE (Foundation for Environmental Education) che riconosce la qualità dell’acqua di balneazione ma anche l’efficienza nella depurazione, nella gestione dei rifiuti e altri parametri fondamentali come i servizi in spiaggia, le barriere architettoniche e le aree pedonali-ciclabili. In totale sono 51 i ‘lidi’ che hanno ottenuto il riconoscimento.

Il primato in Campania resta nel Cilento, una vera e propria oasi che non a caso è scelta da tempo dalle tartarughe marine per deporvi le uova.

Cilento che però perde due ‘Bandiere blu’ come San Mauro Cilento e Sapri, pur non vedendo scalfito il primato regionale. Merito anche della new entry Ispani, piccolo centro di mille abitanti ‘impreziosito’ dalla frazione Capitello e dalla Torre Normanna che si affaccia sul mare.

Assieme a Ispani il Cilento può contare su un lungo elenco di riconfermate: Camerota, Ascea, Capaccio-Paestum, Agropoli, Castellabate, Casal Velino, Montecorice, Pollica, Vibonati, Centola-Palinuro, Pisciotta.

Anche la Penisola Sorrentina può sorridere con le riconferme di Sorrento, Massa Lubrense, Piana di Sorrento, Vico Equense. Anche Positano, in costiera Amalfitana, vede rinnovare anche quest’anno la sua ‘Bandiera blu’.

Per il quinto anno consecutivo, Sorrento conquista la Bandiera Blu.

Spostandoci ‘al largo’, sulle isole del Golfo conferma il riconoscimento della Foundation for Environmental Education Anacapri, mentre ancora una volta delude Ischia. Colpa degli impianti di depurazione ancora fermi, nonostante i finanziamenti CIPE per tre strutture a Ischia-Barano, Casamicciola-Lacco Ameno e Forio-Serrara Fontana.

Non è mancata anche la polemica politica, con protagonista il sindaco di Sapri Antonio Gentile, che si è visto negare il riconoscimento. “Quest’anno al Comune di Sapri non è stata assegnata la Bandiera Blu 2022. Non ne capiamo il motivo visti i dati positivi dei campionamenti delle acque di balneazione registrati lo scorso anno e visibili da tutti sul sito dell’Arpac e dalle bandiere blu ricevute negli ultimi quattro anni“, spiega Gentile, annunciando di aver “depositato alla Fee Italia istanza di riesame della nostra domanda“.

