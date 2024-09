Il Cuoio Made in Italy: materiale di qualità e sostenibile, è questo il focus del secondo numero di CPMC – Cuoio Pelli Materie Concianti, la pubblicazione scientifica a cura della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie concianti (SSIP), che sarà presentata nel corso della 104° di Lineapelle, la fiera internazionale di settore, in programma a Fieramilano Rho dal 17 al 19 settembre prossimi: “Il Focus di questo numero ‘Il Cuoio Made in Italy: materiale di qualità e sostenibile’ racchiude partite strategiche per la SSIP, più in generale per il comparto e per l’economia italiana”, spiega Edoardo Imperiale, DG della SSIP: “La qualità del prodotto, l’eccellenza del cuoio, si valorizza se si sceglie e percorre la via dell’innovazione.

Slogan e campagne di marketing, che pure sono fondamentali, da sole non possono bastare. Serve una strategia del sistema Paese e per strutturare questa serve una progettualità di base, servono idee chiare, una traiettoria 5.0”. In questo numero anche contributi internazionali, che analizzano il ruolo delle imprese nostrane, come spiega ancora di Direttore: “La lungimiranza delle imprese italiane ha aperto, interessante l’intervista a Gustavo Gonzalez-Quijano, in questo numero di CPMP, un dibattito nel consesso internazionale. L’esigenza di puntare sulle nuove tecnologie e soluzioni in grado di assicurare qualità e sostenibilità è una sfida globale e la nostra industria conciaria italiana che è partita prima di altri ha il dovere, per rimanere su questa strada e per difendere concretamente i prodotti, di fare qualcosa in più”.

A Lineapelle, novità per la SSIP con l’organizzazione, a cura dei responsabili scientifici della SSIP, del talk MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, in programma in fiera il 18 settembre, sul tema “Il Ruolo della ricerca nel futuro sostenibile e circolare del cuoio Made in Italy”, cui prenderanno parte il DG Imperiale; Fulvia Bacchi, Direttore generale UNIC e CEO di LIneapelle, Omar Bellicini, Responsabile relazioni esterne MICS e Claudia Florio, Responsabile della Ricerca SSIP e Project Leader per MICS. Nel corso del talk, si parlerà del bando a cascata MICS dedicato a Micro, Piccole e Medie imprese (mPMI); Grandi Imprese (GI) del valore di 15 mln di euro messi a bando.

In particolare sono tre i progetti in campo finanziati che investono sulla tematica di interesse conciario, promossa dalla SSIP: il PROGETTO HOT (H20xTan)-‘ Processo Innovativo di Concia Sostenibile con Complessi Metallici Biodegradabili e trattamento dei reflui con perossido di idrogeno e UV’ proposto da Vignola Nobile spa, soggetto capofila; il progetto RESCUE-Recupero Ecologico e Sostenibile del Collagene e suo Utilizzo in Economia Circolare nell’Industria della Pelle che vede coinvolta la conceria Russo di Casandrino spa ed infine il progetto RESHAPE-supeRficiE Soft riconfigurabile e Hi-tech per la manipolazione delicata delle pelli che vede coinvolta la conceria la Mario Levi Spa.

Spazio, poi, alla formazione nello stand della Stazione Sperimentale di Pozzuoli, con la valorizzazione in fiera degli ITS, da Mia a Mita a Cosmo, di cui la SSIP è partner. Una formazione, quella offerta dalla Stazione, altamente qualificante, soprattutto perché rivolta ad un’utenza che sarà poi in grado di affrontare le sfide moderne del settore, che non possono prescindere dalla qualità dei prodotti e dalla loro tracciabilità.

A Lineapelle la SSIP espone, infine, output di ricerca scientifica legati al Partenariato esteso di MICS e il Progetto Chiroteca “The Same 25 step”, finanziato dalla stazione che ha curato la realizzazione di un QR Code direttamente sul prodotto guanto in un’ottica di tracciabilità che significa qualità.

Redazione