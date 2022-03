Una vittoria ampiamente annunciata in una premiazione degli Oscar che ha riservato grandi sorprese, compreso ovviamente lo schiaffone che Will Smith ha stampato sul volto del conduttore Chris Rock per la battuta di quest’ultimo su Jada Pinkett Smith, la moglie dell’attore premio Oscar colpita da alopecia.

Parliamo della conquista della statuetta per il premio di miglior film di animazione di ‘Encanto’. Il prodotto Disney ha sbaragliato la concorrenza, composta da ‘Luca’, dell’italiano Enrico Casarosa e Andrea Warren, ‘Flee’, ‘I Mitchell contro le macchine’ e ‘Raya e l’ultimo drago’.

Il sessantesimo film di animazione Disney, già premiato col Golden Globe per il miglior film d’animazione e il BAFTA al miglior film d’animazione nel 2022, potrebbe vedere un atteso sequel che porterebbe così sul grande schermo per una seconda volta la famiglia Madrigal protagonista della pellicola.

Proprio la vittoria agli Oscar potrebbe spingere la Disney a puntare su un secondo film, un ‘Encanto 2’ che seguirebbe la scelta della casa di produzione di puntare a ‘seconde puntate’ anche pe altri film come ‘Frozen’ o ‘Ralph’.

Un indizio in questo senso era arrivato prima della notte degli Oscar. A febbraio, nel corso dell’assemblea con gli azionisti di Disney, il Ceo Bob Chapek aveva spiegato che Encanto è “il lancio di un nuovo franchise” specificando anche che in Disney non si condivide l’idea che “il cinema sia l’unica maniera per dare il via a un franchise”.

I’m asked a LOT if there’ll be more #Encanto – movies, TV, Theater, etc – I’ll say this, it was always our dream, but the real deciders are the fans who found themselves in this story, who saw their family in ours, who chose to spend time with the Madrigals… and want to again.🙏 pic.twitter.com/BI3sGCdMov — Jared Bush (@thejaredbush) March 22, 2022

Di un possibile sequel aveva parlato su Twitter anche il regista del film d’animazione, Jared Bush: “Mi viene chiesto spessissimo se ci sarà più roba di Encanto – altri film, cose in Tv, a teatro etc etc – e vi dirò questo, ovvero che è sempre stato il nostro sogno, ma a decidere saranno i fan che si sono ritrovati in questa storia, che hanno rivisto la loro famiglia nella nostra, che hanno deciso di trascorrere del tempo con i Madrigal… e ne vogliono ancora”, era stato il messaggio del regista.

Un successo clamoroso quello di ‘Encanto’ dovuto in particolare alla piattaforma streaming Disney+. I risultato al botteghino era stato scarso dato il prolungarsi della pandemia di Covid-19, con la scelta di far uscire in streaming il film nel periodo di Natale. Ma virale era diventata anche la colonna sonora: la canzone “We don’t talk about Bruno” è diventato il brano con il maggior numero di settimane trascorse in cima alla classifica americana nella storia dei Walt Disney Animation Studios.

La storia dietro Encanto

Encanto narra la storia di una famiglia, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una città magica chiamata Encanto. Qui la magia ha donato ad ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire.

Unica a non avere poteri è la protagonista Mirabel, che quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo decide che l’unica Madrigal senza poteri sarà la speranza della sua famiglia

Per Jared Bush il film è “una storia incentrata sull’idea che le persone a cui siamo più legati, specialmente i nostri parenti, non riescono sempre a comprenderci pienamente. Allo stesso modo, spesso non mostriamo la nostra vera natura alle persone che amiamo, per molte ragioni diverse. La nostra storia è incentrata su una persona convinta che la sua famiglia non la capisca: nel corso del film, imparerà a comprendere la sua famiglia e poi anche se stessa”.

