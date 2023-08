Mercoledì sera il Festival di Venezia sarà inaugurato da un’opera molto attesa: è “Il Comandante“, il film di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Comandante Cappellini durante la seconda guerra mondiale.

A ricordare la vita di Salvatore Todaro fu Matteo Renzi nel discorso che tenne in Senato nel marzo 2023 subito dopo la terribile tragedia di Cutro, di fronte al Ministro degli Interni Piantedosi. “Voglio che quest’aula – disse Renzi – ricordi la figura del comandante Todaro, nato in Sicilia, cresciuto a Chioggia, diplomato all’Accademia di Livorno: questa figura è un eroe nazionale perché in tutti i momenti difficili della storia italiana ha sempre fatto prevalere le ragioni dell’umanità. Quando il 16 ottobre 1940 la sua imbarcazione distrugge il piroscafo belga prende i ventisei naufraghi e li salva. Questa è l’identità italiana».

La storia di Salvatore Todaro fino ad oggi non era particolarmente nota al grande pubblico: classe 1908, fu un militare italiano, comandante di sommergibili nella seconda guerra mondiale. Nel 1940 prese il comando del sommergibile “Comandante Cappellini” e quando il 16 ottobre, al largo dell’isola di Madeira, silurò ed affondò il piroscafo belga Kabalo, decise di prendere a bordo i ventisei naufraghi della nave belga e li portò sulle cose delle isole Azzorre. Tale generoso comportamento non fu apprezzato dal comandante in capo dei sommergibilisti tedeschi, l’ammiraglio Karl Dönitz, che lo criticò severamente. “Neppure il buon samaritano della parabola evangelica avrebbe fatto una cosa del genere”, sbottò l’ammiraglio tedesco Dönitz, che pure lo ammirava. “Signori, – dice rivolgendosi ai colleghi italiani – io vi prego di voler ricordare ai vostri ufficiali che questa è una guerra e non una crociata missionaria. Il signor Todaro è un bravo comandante, ma non può fare il Don Chisciotte del mare”. Todaro rispose alle critiche mosse, con una frase lapidaria, riportata da molte fonti e mai smentita, rimasta celebre, da allora in poi, nella storia della nostra Marina: “Gli altri non hanno, come me, duemila anni di civiltà sulle spalle”. Todaro morì in Tunisia nel dicembre 1942, colpito dalle mitragliatrici di uno Spitfire inglese mentre era al comando del motopeschereccio armato Cefalo. Aveva 34 anni e la sua memoria venne onorata con la medaglia d’oro al valor militare.

Il Comandante, il film di Edoardo De Angelis scelto per aprire il festival del cinema di Venezia, si concentra proprio sulla vicenda dell’affondamento del Kabalo e della conseguente decisione di Todaro di trarre in salvo i superstiti e accoglierli a bordo, salvandoli così da morte certa nel pieno della seconda guerra mondiale. Un film coraggioso che ha ricevuto il pieno sostegno della Marina Militare, al punto da concedere alla produzione la possibilità di accedere ai suoi archivi e al diario di bordo del sommergibile Cappellini. Le riprese si sono svolte negli ultimi mesi del 2022 tra Taranto, il Belgio e i Cinecittà Studios di Roma.

