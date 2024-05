Il Ponte sullo Stretto migliorerà la viabilità e i tempi di percorrenza, ma attraversarlo con i propri mezzi non sarà più economico. Secondo le ultime analisi il costo del biglietto per raggiungere o lasciare la Sicilia sarà simile a quello attualmente offerto dal servizio di traghettamento, il quale modifica le tariffe anche in base al tipo di mezzo utilizzato e soprattutto sul tempo che divide andata e ritorno, andando ad applicare una tariffa meno vantaggiosa per le eventuali viaggi turistici.

La stima di analisi costi benefici della ‘Stretto di Messina Spa’, società che dovrebbe realizzare l’opera, risale a dicembre 2023 e riportata dal Fatto Quotidiano, e fa riferimento alla relazione di aggiornamento dei professori della Bocconi Roberto Zucchetti e Oliviero Baccelli: “Per le classi di pedaggio dei veicoli stradali in transito sul Ponte, sulla base delle indicazioni provenienti dalle relazioni sugli scenari di traffico – si legge – si ipotizzano valori coincidenti con le classi tariffarie dei traghetti al 2023”, da stimare tra i 32-36 euro.

Il costo attuale

Il prezzo dovrebbe infatti essere in linea con quello del privato Caronte&Tourist che permette di attraversare la tratta a 36,50 euro per la solo andata e con un aggiunta di circa tre euro includendo anche il ritorno entro le 24h. Mentre per il secondo viaggio previsto entro 3 giorni sale a 45.20€ e addirittura a 72.20 se entro i 60. Col pubblico, Bluferries, il costo è leggermente inferiore: 33 euro solo andata, restando invariato se si rientra in giornata, 37 entro i 3 giorni, 65 per i 60. Una volta costruito il ponte difficilmente gli aliscafi – sovvenzionati per motivi di continuità territoriale – sulle rotte Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria continueranno a navigare: con la concorrenza dell’infrastruttura, troppa la difficoltà di coprire i costi del servizio con i ricavi ottenibili dalle tariffe attuali. Il tutto a meno di nuove sovvenzioni pubbliche.

Quanto tempo servirà per attraversarlo

I tempi di percorrenza saranno praticamente dimezzati: “15 minuti per i servizi ferroviari diretti tra Villa San Giovanni e Messina Centrale e 10 minuti su strada (tra lo svincolo Santa Trada e lo svincolo Giostra).

