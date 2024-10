Un bambino di 10 anni è morto a scuola nella mattinata di venerdì 11 ottobre. La tragedia a Quarto, comune in provincia di Napoli, dove i carabinieri della Tenenza locale sono intervenuti poco dopo le 11.30 presso l’Istituto scolastico “Borsellino” in via Crocillo.

Poco prima era stato accertato dai sanitari del 118 il decesso del piccolo alunno. Secondo una prima ricostruzione, il bambino durante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

L’ipotesi principale è quella che il bambino sia stato colto da un malore ma saranno i successivi accertamenti, a partire dai primi rilievi del medico legale, a cristallizzare le cause del decesso. Medico legale che al momento esclude la morte per asfissia con il pm di turno che ha disposto l’esame autoptico.

Un decesso che ha sconvolto personale scolastico e gli alunni presenti al momento della tragedia. Bambini che sono stati allontanati e riportati in classe in attesa dell’arrivo dei soccorsi che, purtroppo, si sono rivelati vani. Successivamente sono stati affidati ai genitori.

