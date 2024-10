Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a coltellate la scorsa notte a Costa Volpino, piccolo comune in provincia di Bergamo. E’ stata trovata cadavere all’interno del suo appartamento in via Nazionale dove, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata aggredita da una persona che probabilmente conosceva. L’allarme è stato lanciato intorno all’una di notte del 26 ottobre.

19enne uccisa in casa, si scava nella sfera personale

Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto e il movente. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire alla persona entrata in azione. La vittima era di nazionalità italiana e gli investigatori in queste ore indagano sulle sue conoscenze.

Analizzato anche il cellulare per cristallizzare gli ultimi contatti avvenuti nelle ore precedenti l’omicidio.

