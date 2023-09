Un ragazzina di 17 anni (e non 14 come inizialmente emerso) è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini di Napoli con ferite non riconducibili a ferite d’arma bianca. La giovane, originaria dell’est Europa, ha riferito ai sanitari e agli agenti di polizia intervenuti presso la struttura sanitaria di essere stata ferita nel corso di una lite familiare.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, ci sono accertamenti in corso da parte degli agenti del commissariato Dante. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad accompagnarla in ospedale un’amica.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo