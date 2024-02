Una ragazzina di 15 anni è precipitata, in circostanze da chiarire, dal balcone della sua abitazione al primo piano ed è ricoverata in codice rosso in ospedale. E’ quanto successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio, in via De Simone a Torre Annunziata, comune in provincia di Napoli.

La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo l’allarme lanciato da familiari e vicini di casa e condotta al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. E’ cosciente ma le sue condizioni di salute non sono state ancora rese note.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ascoltati familiari e vicini e accertamenti anche su chi fosse presente in casa al momento della caduta.

articolo in aggiornamento

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo