Tragedia nel bel mezzo della mattinata scolastica alla scuola secondaria di primo grado “Calcara”, a Marcianise, Caserta, dove questa mattina una alunna di 12 anni si è lanciata dal secondo piano della struttura togliendosi la vita.

12 enne si toglie la vita a scuola. Sul banco un biglietto: “Mi dispiace”

Il dramma, che ha lasciato senza fiato alunni e professori, è iniziato quando la giovane ha chiesto all’insegnante di poter andare al bagno, lasciando qualche istante prima un bigliettino sul banco con su scritto “mi dispiace”. La ragazzina si è tolta la vita salendo la scala di sicurezza e gettandosi nel vuoto, cadendo sul selciato. Dall’Ansa si apprende che l’allarme in classe è scattato per il protrarsi della sua assenza, poi la scoperta del corpo già privo di vita. Le forze dell’ordine stanno ascoltando dirigente e docenti, e potrebbero a breve fare lo stesso con i compagni di classe, in una scuola rimasta “blindata” per le ore successive al terribile episodio, con i genitori dell’alunna – accorsi nel frattempo – all’interno dell’istituto.

Il sindaco di Marcianise: “Conosco i genitori”

«”È una tragedia enorme e per ora inspiegabile, conosco i genitori della studentessa e so che si tratta di una famiglia dove regna armonia. So che era seguita e molto amata, auspico si faccia luce in breve tempo sui motivi che hanno indotto una 12enne a togliersi la vita”, ha detto il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta.

