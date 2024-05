A soli 11 anni è stato capace di rubare oltre seimila euro in contanti da un supermercato di Ferrara. Il furto è avvenuto lo scorso marzo e secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile, basate su testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, il ragazzino sarebbe entrato nel negozio in un orario diurno per poi dirigersi verso l’area riservata ai dipendenti.

Il furto e la fuga

Lì, ha poi preso delle chiavi da una cassetta e ha aperto la cassaforte, dalla quale ha prelevato tre astucci contenenti l’incasso del giorno precedente. Una commessa del supermercato ha cercato di fermarlo quando si è accorta dell’accaduto, ma il ragazzo l’ha spintonata ed è fuggito. Durante la fuga, ha perso lo zaino che portava con sé, contenente già due dei tre astucci con il denaro. È riuscito a scappare con il terzo astuccio, che conteneva gli oltre 6mila euro. Gli investigatori hanno utilizzato anche i social network per identificarlo.

