Una fine tragica quella di un 34enne di origine tunisina morto presumibilmente per asfissia nel tentativo di fuggire dopo un furto. Questo quanto accaduto nella notte a Perugia, vittima un ragazzo senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

La dinamica del furto e la fuga che è costata la vita al 34enne

Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il ragazzo, entrato nel negozio, è stato sorpreso dalla titolare a forzare il registratore di cassa, ha tentato di fuggire da una piccolissima finestra sul retro ma è rimasto incastrato con il corpo all’esterno ed il collo e le braccia all’interno. L’ipotesi degli investigatori è che sia morto per asfissia.

Indagano i carabinieri della stazione di Perugia

In seguito sono arrivati i carabinieri della stazione di Perugia della sezione radiomobile della compagnia, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per i successivi accertamenti e per stabilire le cause della morte. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Perugia.

