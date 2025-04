Un ragazzino di 13 anni risulta disperso nel fiume Tanaro a Verduno (Cuneo) durante un bagno con gli amici. A lanciare l’allarme sono stati almeno tre amici – di età compresa tra i 12 e i 14 anni – che hanno allertato forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Stando al loro racconto il 13enne è sparito poco dopo l’ingresso in acqua, forse trascinato dalla corrente e dall’acqua alta dopo i giorni di maltempo. Ricerche in corso con i vigili del fuoco in azione dalle 13 di martedì 22 aprile con sommozzatori, soccorritori fluviali e due elicotteri provenienti dai reparti volo della Lombardia e del Piemonte.

Il giovane, insieme agli amici, avevano deciso di trascorrere una giornata sul fiume proprio grazie al sole presente oggi a Verduno. Raggiunta una sponda del Tanaro dove è presente una piccola spiaggetta, i giovani sono entrati in acqua e, negli istanti successivi, il 13enne è sparito tra le acque torbide. Sul posto sono anche presenti pattuglie dei Carabinieri del Comando di Bra.

Redazione

Ciro Cuozzo