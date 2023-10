Sandra e Raimondo ora hanno cambiato ruolo, ma lo skecht in fondo resta lo stesso. Nunzia e Francesco che si becchettano nel talamo matrimoniale, ‘che barba, che noia’ per la gioia dei telespettatori, lei pignola ed esuberante, lui appassionato di ‘belle vie’, non sarà certo la politica a dividerli.

Sandra Nunzia infatti è diventata intrattenitrice televisiva e con il governo di destra, titolare di un ambito salotto su Rai 3, ‘Avanti popolo’, Raimondo Francesco è un politico di lungo corso, che molto si è ‘impegnato’ sul fronte Rai, raggiungendo anche qualche buon risultato, grazie all’odiato governo di destra.

Così memori dell’atavico familismo italiano, il primo ospite di Sandra Nunzia, martedì alle 21,20, sarà proprio il marito Raimondo Francesco, smaccato tentativo di creare un evento televisivo e di provare una nuova coppia comica. La destra nascente, almeno nella programmazione del piccolo schermo, e la sinistra ‘vai avanti tu, che mi viene da ridere’.

D’altra parte ‘tra moglie e marito non mettere il dito’, sarà per quello che la maggioranza meloniana commenta divertita la prova di forza di Nunzia, ed i compagni di partito di Elly reagiscono invece imbarazzati, quasi come se ignorassero le storiche ‘abilità’ del loro presidente di gruppo.

Francesco è stato un po’ il Caronte dell’inesperta segretaria del Pd, per questo si può concedere delle infrazioni che sembrano irriverenti nei confronti della linea dura e pura intrapresa dai suoi compagni di cordata.

Il vero colpo della stagione infatti sarebbe un reality show in cui Elly e Maurizio si disputano la leadership del Nazareno giocando sulle differenze, lei poliglotta con le sue giacche color pastello, lui ruvido e con i maglioni rossi.

Quella si, che diventerebbe subito la coppia preferita, almeno da Giorgia Meloni.

