La Rai senza testa. La presidente di viale Mazzini Marinella Soldi ha rassegnato le proprie dimissioni con una lettera indirizzata al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Soldi, infatti, ha annunciato la propria volontà di dimettersi dalla propria carica a partire dal 10 agosto 2024. Una decisione, spiega Soldi, legata a ragioni sia personali sia professionali, si legge in una nota della Rai. Decisione che è stata comunicata ai vertici aziendali e che verrà formalizzata nella riunione del Consiglio di amministrazione che andrà in scena la prossima settimana. Soldi era stata nominata presidente della Rai nel 2021, dopo la proposta dell’allora presidente del Consiglio Mario Draghi e di Carlo Fuortes.

Rai, la presidente Marinella Soldi rassegna le dimissioni: lavoro alla Bbc

Poche ore prima dell’annuncio delle dimissioni, era uscita la notizia di un nuovo incarico per Marinella Soldi: dal 1° settembre del 2024, infatti, la presidente dimissionaria della Rai è stata nominata consigliere non esecutivo del Commercial Board della Bbc, dopo essere entrata nel Consiglio principale del Gruppo. Bbc Commercial è una controllata della Bbc, con il consiglio che supervisiona le attività commerciali del Gruppo e la realizzazione degli obiettivi di BBC Studios, in linea con la strategia complessiva commerciale. Il consiglio di Bbc Commercial è composto da otto membri con la maggioranza non esecutiva e un massimo di 3 esecutivi. La nomina è stata ben accolta dall’azienda, per Samir Shah, presidente della BBC, “Marinella ha una significativa esperienza globale ed una profonda comprensione delle sfide affrontate dai servizi pubblici. Il suo ulteriore contributo sarà prezioso”. Mentre il vicepresidente della Bbc e presidente del Commercial Board Damon Buffini ha dichiarato: “Sarò felice di lavorare con Marinella nella nostra posizione unica in entrambi i consigli. È un momento critico ed entusiasmante per BBC Commercial, che deve continuare a fornire un rendimento soddisfacente al Gruppo attraverso una ambiziosa strategia di crescita”.

Chi è Marinella Soldi, presidente dimissionaria della Rai

Nata a Figline Valdarno (Firenze) il giorno dell’alluvione (4 novembre 1966), la famiglia di Marinella Soldi si trasferisce a Londra quando aveva 8 anni. Dopo la laurea alla London School of Economics e il master all’Insead di Fontainebleau, entra in McKinsey e poi passa a Mtv Europa come manager. Promossa direttore generale di Mtv Italy, torna a Londra come Senior vice president. Dopo il matrimonio e due figli torna in Italia e fonda una sua società di coaching per dirigenti, prima di ricominciare a lavorare per le tv: entra in Discovery come managing director Sud Europa, dal 2009 al 2018.

