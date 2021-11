C’è una svolta sul caso del delitto del bracciante indiano di 29 anni, Singh Jaseer, massacrato a colpi di spranga nella notte tra 30 e 31 ottobre a Borgo Montello, nelle campagne alla periferia di Latina.

Fermato uno degli aggressori

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la squadra mobile di Latina ha individuato e fermato uno degli autori del raid durante la festa che Singh Jaseer aveva organizzato insieme agli amici per festeggiare la nascita di suo figlio.

Il fermato, che è rimasto ferito nella rissa con spranghe di ferro, è colui che ha esploso i colpi di pistola che, fortunatamente, non hanno ferito nessuno dei presenti.

Ma continuano le indagini degli inquirenti mentre il cerchio si stringe per individuare i responsabili della spedizione punitiva organizzata.

Gli aggressori, tutti con volto coperto, sono entrati nell’abitazione dove il 29enne viveva da qualche tempo insieme ad altri braccianti e hanno colpito con spranghe di ferro tutti i partecipanti alla festa.

Il movente

La squadra mobile, diretta da Giuseppe Pontecorvo, vuole accertare la causa del raid mortale. Proprio sul movente del raid stanno cercando di fare luce gli investigatori della squadra mobile, che hanno raccolto le testimonianze dei partecipanti alla festa per risalire all’identità degli aggressori, probabilmente connazionali.

Non si escludono le diverse ipotesi, dall’estorsione al caporalato. La polizia scientifica ha sequestrato alcune spranghe rinvenute nell’abitazione e tre bossoli esplosi. Non è stata trovata, invece, la pistola utilizzata per sparare.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima per stabilire con esattezza le cause della morte e capire quale sia stato il colpo mortale. L’uomo, dai primi accertamenti, sembra sia stato colpito alla testa e quando è stato soccorso in gravissime condizioni presentava un trauma cranico. Il giovane bracciante agricolo era divenuto padre da meno di un mese di un bambino, che vive con la madre in India

