Hanno fatto irruzione armati di pistola e con il volto travisato, seminando il panico tra i clienti presenti e facendosi consegnare dai dipendenti l’incasso della giornata per poi fuggire. Attimi di paura si sono vissuti nel supermercato Ciro Amodio presente in via Cilea, nel quartiere Vomero a Napoli. La rapina è avvenuta intorno alle 19.

Sul posto sono intervenuti poco dopo i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dal 112 che hanno ricevuto la richiesta di intervento da parte dei gestori dell’attività commerciale. Non risultano persone ferite ma solo tanto spavento tra le persone presenti nel supermercato al momento del raid armato.

I militari sono ora a lavoro per acquisire elementi utili all’identificazione delle persone entrate in azione. Almeno due quelle entrate nel supermercato. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all’interno del negozio che lungo via Cilea. Al momento non è stato reso noto il quantitativo dell’incasso portato via dai malviventi.

