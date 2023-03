Sei feriti, di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio delle rapine avvenute nel tardo pomeriggio a Milano in viale Brianza, vicino alla stazione Centrale del capoluogo.

La prima richiesta di intervento è arrivata al 118 intorno alle 17:40 da via Sammartini: due donne, una 34enne di nazionalità spagnola e una 58enne salvadoregna, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo.

Pochi minuti dopo il secondo allarme arriva da viale Brianza, ma qui la situazione è più grave. Il personale sanitario si trova a soccorre un 68enne colpito alla spalla e un 57enne ferito invece ad un braccio. Il primo era intervenuto per difendere una ragazza dal tentativo di rapina, cercando di aiutare il fidanzato della vittima e ricevendo dal rapinatore una coltellata alla spalla e poi cadendo rovinosamente a terra sbattendo la testa.

Il 68enne è stato trasportato in codice rosso al Niguarda ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita, mentre la coppia di fidanzati sono finiti in codice giallo al Policlinico con una ferita da taglio al torace e una al collo.

Milano, serie di accoltellamenti nella zona della Stazione Centrale: 5 persone portate in ospedale, 2 gravi #accoltellamenti #Milano #localteam pic.twitter.com/o4kTWKu2iG — Local Team (@localteamtv) March 6, 2023

La polizia ha fermato uno dei presunti autori delle rapine. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero provato almeno tre tentativi di rapina nella zona: un altro colpo sarebbe stato messo a segno infatti in via Venini.

Il rapinatore fermato, un uomo di nazionalità marocchina senza fissa dimora, aveva addosso tre smartphone rubati e il porta carte di credito sottratto nell’ultima rapina. Ancora in corso le indagini sul presunto complice, dato che le testimonianze delle vittime sono divergenti.

