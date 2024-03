In pieno giorno nel quartiere Africano a Roma, una rapina ha scosso il civico 90 di viale Eritrea. Due individui armati, hanno assaltato la gioielleria “Universo Oro” intorno alle 10.30, rubando gioielli e contanti. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i rapinatori sono riusciti a fuggire. Attualmente sono in corso indagini per rintracciarli.

Le testimonianze raccolte indicano che i malviventi sono entrati nella gioielleria armati di pistola, scatenando l’allarme. L’intervento rapido della polizia ha permesso di recuperare parte della refurtiva, restituita al proprietario della gioielleria. Sul luogo del crimine sono stati rinvenuti lo scooter utilizzato per la fuga e la pistola dei rapinatori. Non si segnalano persone ferite durante l’assalto.

