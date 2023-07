Raul Gardini è stato uno dei protagonisti della storia di questo Paese. Il colpo di pistola con cui si tolse la vita trent’anni fa è stato un gesto che si può capire solo nell’ambito della vicenda Tangentopoli.

Siamo nelle ore del suicidio di Gabriele Cagliari, mentre il Paese è in crisi per le bombe della mafia nel cuore delle città. Non tocca a noi raccontare la storia o peggio ancora riscriverla. Ricordare Gardini, tuttavia, è per me un dovere. Perché stiamo parlando di una delle personalità più straordinarie del mondo dell’impresa.

Ho chiesto a Marco Fortis che ne fu collaboratore di provare a tratteggiare un ritratto trent’anni dopo di questo grande italiano. E da oggi fino a sabato ospiteremo. Sarà il nostro modo di avvicinarci al 23 luglio, il giorno in cui ricorderemo l’anniversario della grafica scomparsa.

L’articolo di Marco Fortis:

