“Usate il Pronto Soccorso quando davvero serve”. E’ l’appello del direttore generale dell’ospedale Cardarelli di Napoli Antonio D’Amore dopo il record di accessi registrato nella giornata di ieri, martedì 12 agosto: 258 persone in 24 ore (11 pazienti ogni ora), di cui 51 in pericolo di vita.

“In una sola giornata sono state ricoverate 75 persone, garantendo – assicura – assistenza di altissima qualità a quanti avevano bisogno. Come sempre, nessuno è stato mandato via, neppure i 15 codici bianchi e i 123 codici verdi; anche loro avevano bisogno di aiuto, ma le loro necessità potevano essere soddisfatte anche altrove, più vicino al loro domicilio” spiega D’Amore che è anche vicepresidente della FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere).

Pronto Soccorso affollati: “Personale presente e disponibile a prescindere da stipendio”

“È Ferragosto, ma il personale del nostro ospedale lavora ad altissima intensità. Accade al Cardarelli perché siamo il riferimento del Mezzogiorno per l’emergenza; da noi spesso arrivano pazienti che non hanno trovato risposte in altri ospedali o non sono riusciti a contattare i medici di famiglia, la continuità assistenziale, lo specialista di riferimento abituale, la struttura oncologica che li ha in cura. Accade al Cardarelli, ma – osserva – succede anche a Roma, Milano, Torino, Bari. I grandi ospedali italiani che gestiscono l’emergenza in questi giorni sono sotto stress, perché sono un riferimento certo ed il personale che vi lavora è sempre presente, competente, disponibile; lo è per scelta e per dovere, a prescindere da quanto venga valorizzato economicamente e professionalmente. Dobbiamo essere grati a tutti loro: medici, infermieri, oss, tecnici che con dedizione e professionalità, in queste ore limitano i propri giorni di riposo per coprire turni di lavoro durissimi garantendo assistenza”.

Appello ai cittadini: “Venite solo quando serve”

Da qui l’appello, in un periodo dove sono anche diverse le persone anziane che trovano “rifugio” in ospedale per non stare da sole a casa. “La gratitudine però non basta più. Abbiamo – spiega – il dovere di fare di tutto per interrompere il rituale che fa sì che i Pronto Soccorso italiani restino l’unica porta aperta per chi ha bisogno di aiuto a Natale, Capodanno, Ferragosto. Dobbiamo farlo per assicurare una migliore assistenza ai cittadini e per il rispetto che dobbiamo ai nostri colleghi al lavoro in queste ore. Questo deve essere il nostro impegno per domani; per oggi, invece, alla vigilia di Ferragosto, ancora una volta chiediamo a tutta la popolazione di ricorrere al Pronto Soccorso del Cardarelli solo in caso di reale bisogno, lasciamo il passo a chi rischia la vita senza un’assistenza medica di qualità”.

Infine il ringraziamento al personale sanitario e a coloro che accoglieranno l’appello: “Grazie a chi è al lavoro in questi giorni negli ospedali italiani, grazie a tutti i cittadini che ricorreranno solo quando davvero serve al Pronto Soccorso”.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

