Si sono aperti alle 7 di questa mattina (chiuderanno alle 23) i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. Gli italiani sono chiamati a votare su cinque quesisti referendari a tema giustizia, mentre sono 971 i Comuni al voto, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni.

I comuni capoluogo sono 26, di cui quattro capoluoghi di regione. Quest’ultimi sono Genova, Catanzaro, Palermo e L’Aquila. Gli altri capoluogo chiamati ad eleggere il proprio sindaco sono Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Barletta, Taranto, Messina e Oristano.

Dei capoluoghi di provincia al voto quattro sono commissariati: Barletta e Taranto in seguito a un voto di sfiducia, mentre Messina e Viterbo a causa delle dimissioni del sindaco.

Il centrodestra in questa tornata ha ‘tutto da perdere’: 20 dei 26 comuni capoluogo è guidato da una sua coalizione. I risultati di oggi sono un test importante per entrambi gli schieramenti: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si presentano insieme in 18 città, d’altra parte i pentastellati è presente col suo simbolo in appena 64 Comuni sui 971 in cui si va al voto.

Nel campo avversario la sfida principale è tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che si contendono la leadership della coalizione. Nonostante si presentino uniti in moltissime città, ci sono eccezioni importanti: Verona, Parma e Catanzaro su tutte.

I cinque quesiti del referendum

I referendum sulla giustizia sono stati promossi da Lega e Radicali e sono abrogativi, ovvero chiedono cioè l’abrogazione totale o parziale di leggi esistenti. Lo scoglio più importante è il raggiungimento del quorum: dovranno recarsi ai seggi il 50% più uno degli aventi diritto, più di 25 milioni di italiani.

Al seggio si potranno ritirare cinque schede di cinque colori diversi (rossa, arancione, gialla, grigia, verde), una per ogni quesito. Chi vuole esprimersi e contribuire al quorum per solo alcuni dei cinque quesiti, può chiedere di ritirare solo le schede che gli interessano.

Col sì si chiede l’abrogazione della legge Severino, la separazione delle funzioni per i magistrati, limiti alla custodia cautelare, nuove regole per le candidature al Csm e la valutazione dei magistrati.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro