Giustizia
Referendum giustizia, è caos: la Cassazione ammette il quesito dei “15 volenterosi”
La Cassazione avrebbe ammesso il nuovo quesito sul referendum della giustizia avanzato dai comitati per il No. L’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione – da quanto apprende l’agenzia Ansa da fonti interne alla Corte Suprema – ha accolto il quesito nella versione formulata dai cosiddetti “15 giuristi volenterosi” che avevano modificato il testo già approvato dal Parlamento. Al momento l’ordinanza non è stata ancora depositata.
Il quesito proposto dai 15 volenterosi è stato depositato lo scorso gennaio dopo la raccolta di 500mila firme. Il referendum è un programma il 22 e 23 marzo.
seguono aggiornamenti
© Riproduzione riservata