La Cassazione avrebbe ammesso il nuovo quesito sul referendum della giustizia avanzato dai comitati per il No. L’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione – da quanto apprende l’agenzia Ansa da fonti interne alla Corte Suprema – ha accolto il quesito nella versione formulata dai cosiddetti “15 giuristi volenterosi” che avevano modificato il testo già approvato dal Parlamento. Al momento l’ordinanza non è stata ancora depositata.

Il quesito proposto dai 15 volenterosi è stato depositato lo scorso gennaio dopo la raccolta di 500mila firme. Il referendum è un programma il 22 e 23 marzo.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo