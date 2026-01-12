Sono state stabilite quest’oggi in Consiglio dei ministri le date del prossimo referendum sulla giustizia. Si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo, per il via libera alla modifica della Costituzione che prevede, tra i vari punti, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Nelle stesse giornate si terranno anche le elezioni suppletive per i collegi lasciati vuoti in Veneto da Alberto Stefani e Massimo Bitonci.