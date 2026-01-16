Due italiani su tre non hanno fiducia nel sistema giustizia. È il dato più pesante che emerge dal report «Giustizia e Referendum» realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nell’analisi dei dati, consulenza e comunicazione politica e istituzionale. Un sentiment negativo che si riflette sul referendum per la separazione delle carriere, su cui il 57% degli utenti sui social dice Sì.

I temi più citati quando si parla della consultazione in Rete sono politicizzazione del referendum (33%), separazione delle carriere (26%), complessità del quesito (12%) e sistema dei sorteggi per il Csm (8%). Le emozioni che emergono sono fiducia (32%), scetticismo (26%), confusione (20%), speranza (11%) e indifferenza (9%).

La sfiducia è generata principalmente dalla mancanza di certezza della pena e dalla lentezza dei processi. Non solo: un forte impatto arriva anche dal coinvolgimento emotivo sui casi controversi di cronaca giudiziaria. Basti pensare a Garlasco e alla cosiddetta famiglia nel bosco, due episodi che generano una richiesta e un’aspettativa di cambiamento forte.

Quanto al sistema giustizia italiano, tra gli argomenti più citati rientrano certezza della pena (28%), lentezza burocratica (26%), responsabilità civile dei magistrati (17%), casi di cronaca giudiziaria (13%) e uso politico della giustizia (10%). Di diverso segno invece il sentiment sui magistrati, che al 56% risulta positivo.

Luca Sablone