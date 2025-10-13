Ancora una manciata di ore prima della chiusura dei seggi, ma intanto la Toscana fa già i conti con un’affluenza alle urne sconcertante. Alle 19 di domenica 12 ottobre, secondo il Viminale ha votato il 27,7% degli aventi diritto, un caldo di circa 9 punti percentuali rispetto alla stessa rilevazione di cinque anni fa.
Un dato che lascia perplessità anche sull’esito del voto, con Antonella Bundu per Toscana rossa, Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra, in corsa per il posto da Presidente di Regione.
Dopo le 15 non sarà più possibile votare: se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40% tra due settimane si andrà al ballottaggio dove si presenteranno i due candidati più votati.
Il gran favorito, Eugenio Giani, Presidente uscente, nel 2025 raccolse al primo turno il 48,62 per cento dei consensi, forte del 62,6% di affluenza.AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Seggi aperti
Seggi aperti dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di oggi pomeriggio. Lo spoglio inizierà immediatamente dopo la chiusuraA cura di Redazione